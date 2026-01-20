Trump'tan Macron'a Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika
Trump'tan Macron'a Gümrük Vergisi Tehdidi

20.01.2026 10:16
Trump, Macron'un Barış Kurulu'na katılmaması durumunda yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul etmemesi halinde yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.

Trump, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron'un, Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetine sıcak bakmadığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Macron'un "yakında görevden ayrılacağı" değerlendirmesinde bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "istenmediğini" savundu.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Barış Kurulu'na davet edildiğini de doğruladı.

NATO'ya en büyük katkıyı kendisinin yaptığını söyleyen Trump, Grönland'ın ABD için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Trump, Danimarka'nın bölgeyi koruyamayacağını savunarak, NATO'nun, bölgedeki olası tehditler konusunda Danimarka'yı 25 yıldır uyardığını ifade etti.

"Benim için önemli olan hayat kurtarmak"

Nobel Barış Ödülü'nün Norveç tarafından kontrol edildiğini öne süren Trump, ödülü umursamadığını söyledi.

Trump, "Benim için önemli olan hayat kurtarmak. On milyonlarca insanın hayatını kurtardığımı düşünüyorum. Hindistan ve Pakistan'a bakın." dedi.

Uzun yıllar süren savaşları sonlandırdıklarını savunan Trump, "Sekiz savaşı durdurduk ve yakında dokuzuncusunu da durdurabiliriz." ifadesini kullandı.

Le Monde'un haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Trump'ın davetine sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Kaynaklar, "Fransa'nın da birçok ülke gibi Barış Kurulu'na davet edildiğini ve önerilen yasal çerçeveyi ortaklarıyla birlikte incelediğini ancak şu aşamada (bu davete) olumlu yanıt vermeyi düşünmediğini" söylemişti.

Kaynak: AA

