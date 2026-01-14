Trump'tan Minnesota'ya Göçmenlik İtirazı - Son Dakika
Trump'tan Minnesota'ya Göçmenlik İtirazı

14.01.2026 10:35
Trump, Minnesota'daki göçmen suçlulara dikkat çekerek 'hesap günü geliyor' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir göçmenlik politikalarına tepkilerin yükseldiği Minnesota eyaletinde yabancı ülkelerden gelen çok sayıda tehlikeli suçluların bulunduğunu iddia ederek, "hesap ve intikam gününün" yaklaştığını belirtti.

Minnesota'nın Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını öldürmesinden bu yana eyalette federal hükümete tepkiler sürerken Trump, sosyal medya paylaşımlarında göçmenlik politikalarını savundu.

Eyalette çok sayıda hükümlü katil, uyuşturucu kaçakçısı, tecavüzcü ve diğer tehlikeli insanların bulunduğunu ifade eden Trump, bunların çoğunlukla yabancı ülkelerdeki hapishanelerden ve akıl hastanelerinden geldiğini öne sürdü.

Trump, ICE'ın tüm amacının, bu kişileri eyaletten uzaklaştırmak ve geldikleri yerlere geri göndermek olduğunu iddia etti.

Ülkedeki suç oranlarından Demokratları sorumlu tutan Trump, "Büyük Minnesota halkı, korkmayın, hesap ve intikam günü geliyor." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Minnesota Valisi Tim Walz'un da eyaletin "Somalili dolandırıcılar tarafından istilasına" izin verdiğini savunarak, bu iddiaların soruşturulması için ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'a talimat verdiğini kaydetti.

ICE birimlerinin 7 Ocak'ta Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülkede tepki toplamıştı.

Olayın ardından Minnesota eyaleti, ICE ve diğer görevlilerin eyalete konuşlandırılmasını durdurmak amacıyla Trump yönetimine dava açmıştı.

Kaynak: AA

