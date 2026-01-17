Trump'tan Mısır ve Etiyopya'ya Arabuluculuk Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Mısır ve Etiyopya'ya Arabuluculuk Teklifi

17.01.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Hedasi Barajı anlaşmazlığı için Mısır ve Etiyopya arasında arabuluculuk yapmaya hazır.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ile Etiyopya arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Mısır'a iletti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektubu paylaştı.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirten Trump, "Nil Nehri'nin suyunun paylaşımı sorununu temelden ve sonsuza kadar çözmek için Mısır ve Etiyopya arasında ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Trump, Nil Nehri suyunun hiçbir ülke tarafından tek başına kontrol edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Nil Nehri'nin Mısır ve halkı için derin önemini anlıyoruz ve Mısır, Sudan Cumhuriyeti ile Etiyopya'nın su ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak bir sonuca ulaşmasına yardımcı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, Mısır ve Sudan için kuraklık dönemlerinde öngörülebilir su salımının garanti edilmesinin ve aynı zamanda Etiyopya'nın da önemli miktarda elektrik üretmesine olanak tanıyacak formülün mümkün olduğunu savundu.

Hedasi konusunun kendisi için önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Trump, "Bu barajla ilgili anlaşmazlığın Mısır ve Etiyopya arasında büyük bir askeri çatışmaya yol açmamasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajı doldurmakta ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Etiyopya, Politika, Güncel, Enerji, Mısır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Mısır ve Etiyopya'ya Arabuluculuk Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 01:39:53. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Mısır ve Etiyopya'ya Arabuluculuk Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.