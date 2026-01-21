Trump'tan NATO Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan NATO Açıklaması

21.01.2026 10:18
Trump, NATO'nun ABD'siz güçlü olamayacağını belirtti, ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun ABD olmadan "çok da güçlü olmayacağını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, göreve geldikten sonra NATO'nun "daha iyi bir hal aldığını" öne sürerek, NATO ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

NATO'nun "ABD'nin gücü oranında güçlü olduğunu" savunan Trump, "Eğer biz NATO'nun yanında olmazsak, NATO çok güçlü olmaz." dedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

