Trump'tan "Sınıra Duvar" Karşılığında "Göçmenlik Reformu" Önerisi - Washıngton

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Netflix'den Muhafız Dizisi Açıklaması: İlk Haftadan 10 Milyon İzlendi

ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu

Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık