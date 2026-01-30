Trump'tan Uyuşturucuya Karşı Tarihi Adım

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla daha etkin şekilde mücadele edilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, ülkesinde her yıl binlerce insanın bu tür bağımlılıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini bu nedenle daha güçlü inisiyatif almak istediklerini kaydetti.

Trump, "Bugün, bağımlılık ve madde bağımlılığı belasıyla mücadele etmek için tarihi bir başkanlık kararnamesine imza atıyorum." ifadesini kullanırken, yeni girişimin "Büyük Amerikan İyileşme Girişimi" olarak anılacağını söyledi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının ABD genelinde ağır bedellere neden olduğunu belirten Trump, her yıl uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

ABD Başkanı, yeni girişimle tüm federal kurumların bu konuda daha etkili bir şekilde koordinasyon halinde çalışacağına işaret etti.