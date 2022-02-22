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Trump, Twitter yasağının 1 yıl ardından kendi sosyal medya uygulamasını açtı - Son Dakika

Trump, Twitter yasağının 1 yıl ardından kendi sosyal medya uygulamasını açtı

22.02.2022 02:10
Trump, Twitter yasağının 1 yıl ardından kendi sosyal medya uygulamasını açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın hesabını askıya almasının 1 yıl ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın hesabını askıya almasının 1 yıl ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sundu.

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan uygulamanın gelecek 10 gün içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Öte yandan uygulamaya, kullanıma açıldıktan birkaç saat sonra yoğun talep üzerine erişim sorunu yaşandı. Uygulamadan birçok kullanıcıya gönderilen mesajda, "Çok büyük talepten dolayı sizi bekleme listesine aldık. Sizi seviyoruz." ifadesi gönderildi.

Sosyal medya platformları Twitter, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

Trump ise Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubunu (TMTG) kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Twitter yasağının 1 yıl ardından kendi sosyal medya uygulamasını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump, Twitter yasağının 1 yıl ardından kendi sosyal medya uygulamasını açtı - Son Dakika
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