Trump ve Eş-Şara'dan Suriye için İşbirliği Vurgusu
Politika

Trump ve Eş-Şara'dan Suriye için İşbirliği Vurgusu

27.01.2026 22:38
Suriye ve ABD liderleri, güvenlik, istikrar ve iş birliği konularında telefonla görüştü.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile bölgedeki güvenlik, istikrar ve taraflar arasındaki iş birliği başlıklarına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Eş-Şara'nın terörle mücadele kapsamında uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine dikkat çektiği açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin gelişmeler, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ile taraflar arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası istikrara katkılarının ele alındığı belirtildi. Tarafların, başta terör örgütü DEAŞ olmak üzere bölgede devam eden kronik krizleri değerlendirdiği ifade edildi.

Görüşmede eş-Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine olan tam bağlılığını vurgulayarak, devlet kurumlarının korunması ve toplumsal barışın güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Eş-Şara, terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkmasını önlemek amacıyla uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan eş-Şara, "Yeni Suriye'nin" karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde tüm uluslararası taraflarla iş birliğine açık bir yaklaşım benimsediğini belirterek, bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde diyalog dilinin esas alınması gerektiğini vurguladı. Eş-Şara, aktif diplomasinin krizlerin aşılmasındaki tek yol olduğunu ifade etti.

Trump'tan güçlü bir Suriye inşa etme yönündeki beklentilere destek

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede, ülkesinin Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet inşa etme yönündeki beklentilerine destek verdiğini belirtti. Trump, Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkes anlaşmasını çatışmaların sona erdirilmesi yolunda kritik bir adım olarak değerlendirirken, SDG dahil olmak üzere silahlı yapıların devlet kurumları bünyesinde birleştirilmesine yönelik mutabakatları memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Ekonomik konulara da değinen Trump, Washington yönetiminin Suriye'nin yeniden imar sürecine destek vermeye hazır olduğunu ifade ederek, yatırımların teşvik edilmesi ve sermaye için uygun bir ortamın oluşturulmasının önemine işaret etti. Trump, Suriye'de ekonomik istikrarın Orta Doğu'nun genel istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu vurguladı. - ŞAM

Kaynak: İHA

