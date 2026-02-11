Trump ve Netanyahu İran Müzakereleri İçin Bir Araya Geliyor - Son Dakika
Trump ve Netanyahu İran Müzakereleri İçin Bir Araya Geliyor

11.02.2026 09:48
Netanyahu, ABD'de Trump ile İran müzakereleri ve Gazze planını görüşmek için buluşacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daması Jared Kushner'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, 6 Şubat'ta İran'la yapılan müzakereler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun bugün Trump ile yapacağı görüşme öncesi Witkoff ve damadı Jared Kushner'le Washington'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Witkoff ve Kushner'in, Netanyahu'yu 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta İran'la yapılan müzakereler hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

Resmi ziyaret kapsamında ABD'ye giden Netanyahu'nun TSİ 17.00'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmeden sonra Netanyahu, Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a geçecek.

Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin ana gündemini İran ile müzakereler ve Gazze Şeridi'ndeki planın ikinci aşaması oluşturuyor.

İsrail basını, Netanyahu'nun Trump'ı müzakerelerde İran'ın füze programı ve "Tahran'ın bölgedeki vekil güçlere verdiği desteği kesmesi" maddelerinin de eklenmesine ikna etmeye çalışacağını yazmıştı.

Kaynak: AA

