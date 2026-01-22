Trump ve Zelenskiy Davos'ta Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump ve Zelenskiy Davos'ta Görüştü

22.01.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Zelenskiy ile görüşmesini 'çok iyi' olarak değerlendirdi, çatışmanın sona ermesi için umut var.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek, çatışmanın sona ermesi yönünde bir ivme olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Herkes savaşın sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir görüşme planlandığını doğruladı.

Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Zelenskiy de Trump ile görüşmesini "çok iyi" şeklinde nitelendirdi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Zelenskiy Davos'ta Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:13:44. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Zelenskiy Davos'ta Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.