Trump: Venezuela Kontrolü Uzun Sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahalede bulunduğu Venezuela üzerindeki kontrolünün yıllarca sürebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geleceğine yönelik New York Times gazetesine röportaj verdi. Trump, ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün ne kadar süreceği sorusuna, "Zamanla belli olacak" cevabını verdi. "3 ay mı, 6 ay mı, 1 yıl mı yoksa daha uzun mu sürer?" sorusu üzerine Trump, "Çok daha uzun bir süre diyebilirim" ifadesini kullandı. Trump, "Venezuela'yı çok karlı bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Petrol kullanacağız ve petrol alacağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz" dedi. Trump, ABD'nin Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in hükümetiyle "çok iyi geçindiğini" vurguladı. Trump, Venezuela hükümetini işaret ederek, "Bize gerekli olduğunu düşündüğümüz her şeyi veriyorlar" dedi.

ABD ordusu 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya saldırı gerçekleştirmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak yargılamak üzere ABD'ye götürmüştü. - WASHINGTON