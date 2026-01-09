Trump: Venezuela Kontrolü Yıllarca S sürebilir - Son Dakika
Trump: Venezuela Kontrolü Yıllarca S sürebilir

09.01.2026 14:34
Trump, ABD'nin Venezuela'nın petrol rezervlerinden yararlanma planı olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela üzerindeki fiili kontrolünün "yıllarca sürebileceğini" söyledi. Daha önce Venezuela'ya yönelik saldırıları "uyuşturucu ile mücadele" olarak açıklayan Trump, Washington'un Venezuela'nın büyük petrol rezervlerinden uzun süre yararlanmayı hedeflediğini açıkça söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli New York Times'a verdiği röportajda Washington'un Venezuela üzerindeki fiili kontrolünün "yıllarca sürebileceğini" söyledi. Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin, tutuklu eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya yakın isimlerden oluşmasına rağmen ABD ile iş birliği yaptığını ileri sürürük, "Bize gerekli gördüğümüz her şeyi veriyorlar" dedi.

ABD Venezuela'da petrol yönetimi fiilen kontrol edecek, süreci Rubio yönetecek

ABD Başkanı, ABD'nin Venezuela'daki büyük petrol rezervlerinden uzun süre yararlanmayı hedeflediğini açıkça ifade etti. ABD'nin ülkenin petrol satışını fiilen kontrol etmeyi planladığını belirten Trump, bu sürecin Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından Kongre'ye sunulan üç aşamalı bir planın parçası olduğunu kaydetti.

Trump, Venezulea Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Karakas'taki korunaklı askeri yerleşkeden kaçırılması operasyonun Kentucky'de inşa edilen yerleşke maketi üzerinde uzun süreli hazırlıklarla planlandığını aktardı.

ABD Başkanı, ülkesinin Venezuela'dan 30 ila 50 milyon varil ağır ham petrol alacağını açıkladığını hatırlattı. ABD Başkanı, Maduro'nun kaçırılmasından önce Venezuela açıklarını hedef alan deniz saldırılarının ve Maduro'ya yönelik tehditlerinin uyuşturu ile mücadele amacı taşıdığını savunuyordu.

Venezuela'nın geleceğine ilişkin ayrıntılı bir yol haritası sunmaktan kaçınan Trump, ABD askerlerinin ülkeye gönderilip gönderilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı. Trump, ABD'nin 2024 seçimlerinde desteklediği muhalif aday Edmundo González'in neden yönetime getirilmediği sorusunu da geçiştirdi.

Kaynak: ANKA

