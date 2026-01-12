Trump, Venezuela\'nın Geçici Başkanı İlan Edildi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin 'Venezuela'nın Geçici Başkanı' olduğunu belirten bir fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini 'Venezuela'nın Geçici Başkanı' olarak nitelendiren bir görsel yayınladı. Böylece Trump, Ocak 2026 itibarıyla Venezuela'nın fiili liderliğini üstlendiğini ilan etti.

ABD güçleri, 3 Ocak'ta Venezuela'da bir askeri operasyon düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak New York'a getirmiş, Maduro'nun yakalanmasının ardından ise başkan yardımcısı Delcy Rodriguez geçici başkan olarak yemin etmişti.