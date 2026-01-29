Trump, Venezuela'nın Hava Sahasını Açtı - Son Dakika
Trump, Venezuela'nın Hava Sahasını Açtı

29.01.2026 21:38
Trump, Amerikalıların Venezuela'ya güvenle seyahat edebileceğini ve ticari uçuşların açılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını ve Amerikalıların artık bu ülkeye "güvenle" seyahat edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." dedi.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi.

Trump ayrıca ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.

"Venezuela liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz. İlişkilerimiz çok güçlü ve çok iyi durumda. Bana, şu anda kendilerini daha güvende hissettiklerini söylediler." açıklamasını yapan Trump, Venezuela'nın kısa zamanda eskiye kıyasla ekonomik olarak daha iyi duruma geleceğine inandığını belirtti.

Venezuelalıların sokaklarda Amerikan bayrakları salladığını söyleyen Trump, halkın güncel durumdan memnun olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Venezuela, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Venezuela'nın Hava Sahasını Açtı - Son Dakika

