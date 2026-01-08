Trump Venezuela'ya Müdahaleyi Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahalenin ardından ülkesinin Venezuela'nın yönetiminde söz sahibi olma girişiminin yıllarca devam edebileceğine işaret ederek "Bunu bize zaman gösterecek." dedi.

Trump, The New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin 3 Ocak'ta askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela'yı "yönetmeye ve devasa rezervlerinden petrol çıkarmaya" yıllarca devam etmesini beklediğini söyleyen Trump, Washington'ın ülkeyi doğrudan denetleme girişiminin ne kadar süreceği sorusuna, "Bunu bize zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela'yı "çok karlı şekilde yeniden inşa edeceğini" öne sürerek "Petrolü kullanacağız ve petrol çıkaracağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz." dedi.

Ülkede alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki eski yetkililerden oluşan geçici hükümetin de Washington ile işbirliği yaptığına işaret eden Trump, ABD'nin "gerekli olduğunu düşündüğü her şeyi" mevcut Caracas yönetiminden aldığını belirtti.

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşüp görüşmediği ve ülkede seçimlerin ne zaman yapılabileceğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Öte yandan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rodriguez ve diğer geçiş hükümeti yetkilileriyle yakın temas içinde olduğunu kaydetti.

Trump ayrıca, gelecekte Venezuela'ya seyahat etmek istediğini belirterek "Sanırım bir noktada güvenli hale gelecek." ifadesini kullandı.

?"Şu an oradaki yönetimle çok iyi geçiniyoruz"

Yaptırıma tabi tutulan petrolden "ülkesi için gelir elde etmeye" başladığını öne süren Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğine dair dün yaptığı açıklamasına değindi.

Trump, söz konusu süreç için herhangi bir zaman dilimi belirtmeyerek petrol meselesinin "biraz zaman alacağını" öne sürdü.

ABD güçlerini ülkeye konuşlandırmasına neyin yol açabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, "Size bunu söylemek istemem." diye konuştu.

Trump, Venezuela'nın ülkenin petrolüne erişimini engellemesi, Rus ve Çinli personeli sınır dışı etmeyi reddetmesi halinde ABD birliklerini ülkeye gönderip göndermeyeceği yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bunu size söylemem. Bunu gerçekten size söylemek istemem ancak onlar bize çok saygı gösteriyorlar. Biliyorsunuz, şu an oradaki yönetimle çok iyi geçiniyoruz."

?Trump, operasyonun başarısız olacağından endişelendi

Trump, Kentucky eyaletinde bulunan askeri bir tesiste, Maduro ve eşi Cilia Flores'in yaşadığı yerleşkenin gerçeğe yakın bir kopyasının oluşturulmasındaki süreç dahil, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan güçlerin eğitimini takip ettiğini söyledi.

Başkan Trump, Maduro'ya yönelik müdahalenin, Eski ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde 24 Nisan 1980'de İran'da rehin tutulan 52 ABD'linin kurtarılması için yapılan "başarısız operasyona" benzer bir şekilde sonuçlanma ihtimaline yönelik endişesini dile getirdi.

Operasyon ilerledikçe bunun "(Eski ABD Başkanı) Jimmy Carter'ın tüm yönetimini mahveden felaketine" dönüşmesinden endişe ettiğini kaydeden Trump, Maduro'ya yönelik müdahale sürecine ilişkin, "Biliyorsunuz, Jimmy Carter gibi helikopterleri her yere çarpan birini görmediniz, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın Afganistan felaketi gibi en basit manevrayı bile yapamadıkları bir duruma şahit olmadınız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.