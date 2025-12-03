Trump, Yeni Fed Başkanı Adayını açıkladı! - Son Dakika
Ekonomi

Trump, Yeni Fed Başkanı Adayını açıkladı!
03.12.2025 00:16
Trump, Kevin Hassett'i potansiyel Fed başkanı olarak tanımladı ve yeni başkanını açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ABD Merkez Bankasının (Fed) "potansiyel başkanı" olarak tanımladı.

Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.

"POTANSİYEL FED BAŞKANI DA ARAMIZDA"

Hassett'in adını söylemeden önce Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu program öncesinde katıldığı kabine toplantısında, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtmişti.

10 KİŞİLİK LİSTE

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız." demişti.

Basın mensuplarının sorusuna karşılık Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini ve sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yanı sıra birçok kişinin dahil olduğunu dile getirmişti.

Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik." diye konuşmuştu.
Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

