Trump, Yeni START Antlaşması'nı Eleştirdi

06.02.2026 09:57
Trump, Rusya ile yapılan Yeni START anlaşmasının yerine modernize bir antlaşma talep etti.

WASHINGTON, 6 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile imzaladıkları Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (Yeni START) yerine "modernize edilmiş" yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Nükleer uzmanlarımız, gelecekte uzun süre yürürlükte kalacak, yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalışmalıdır" dedi.

Süresi perşembe günü dolan anlaşmanın uzatılmasını reddeden Trump, Yeni START antlaşmasını "ABD açısından kötü müzakere edilmiş" ve "ağır biçimde ihlal edilen" bir anlaşma olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çarşamba günü yaptığı açıklamada Yeni START antlaşmasının sona ermesinin, uluslararası barış ve güvenlik açısından "son derece ciddi bir an" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Rusya ile ABD'nin 2010 yılında imzaladığı Yeni START Antlaşması, konuşlandırılan nükleer savaş başlıklarının ve taşıyıcı araçların sayısını sınırlamayı amaçlıyor. 10 yıl geçerlilik süresiyle 5 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren antlaşma, 5 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut stratejik dengeyi bozacak eylemlerden kaçınması koşuluyla, antlaşmanın sona ermesinden itibaren bir yıl boyunca antlaşmada belirlenen temel sınırlamalarına uymaya devam edeceklerini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

