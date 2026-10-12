Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın! Göçmenlik belgeleri mercek altında - Son Dakika
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Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın! Göçmenlik belgeleri mercek altında

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Trump\'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın! Göçmenlik belgeleri mercek altında
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ABD Kongre üyesi İlhan Omar’ın Washington D.C.’deki evine federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi. Omar’ın çocukluk dönemindeki göçmenlik belgelerine yönelik ceza soruşturması kapsamında yapılan aramada gözaltı kararı çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu.

ABD’de Demokrat Partili Kongre üyesi İlhan Omar’ın Washington D.C.’deki evinde federal ajanlar tarafından arama yapıldı. Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen operasyonun, Omar’ın çocukluk dönemindeki göçmenlik belgelerine ilişkin yürütülen ceza soruşturmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Kongre üyesinin gözaltına alındığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI OPERASYONU

ABD’de Demokrat Partili Kongre üyesi İlhan Omar’ın Washington D.C.’deki evine pazartesi sabahı federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi. Yerel saatle 06.00 sıralarında gerçekleştirilen aramada, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ekipleri görev aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, operasyonun mahkeme tarafından yetkilendirilen arama kararı kapsamında gerçekleştirildiğini ve devam eden federal bir ceza soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu doğruladı. Bakanlık, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi vermedi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA GÖÇMENLİK BELGELERİ VAR

Soruşturmanın, Somali doğumlu İlhan Omar’ın çocuk yaşta ABD’ye göç ettiği dönemde hazırlanan göçmenlik belgeleriyle bağlantılı olduğu bildirildi. İddialara göre, söz konusu belgeler Omar’ın babası tarafından doldurulmuştu.

Ancak federal makamlar, belgelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının kapsamını ve soruşturmada hangi delillerin incelendiğini henüz açıklamadı. 

Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın! Göçmenlik belgeleri mercek altında

İLHAN OMAR GÖZALTINA MI ALINDI?

Operasyonun ardından en çok merak edilen konulardan biri, Kongre üyesinin gözaltına alınıp alınmadığı oldu. Şu ana kadar İlhan Omar’ın tutuklandığına veya gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Minnesota eyaletinin 5’inci seçim bölgesini temsil eden Omar’ın ofisinden de aramayla ilgili ilk aşamada açıklama gelmedi.

TRUMP'LA KANLI BIÇAKLI  

Omar, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi siyasetçilerin uzun süredir eleştirdiği isimler arasında yer alıyor. Kongre üyesinin göçmenlik geçmişine ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmiş, Omar ise bu suçlamaları reddetmişti.

Washington’da gerçekleştirilen aramanın, kasım ayında yapılacak ara seçimlere haftalar kala gerçekleşmesi de dikkat çekti. Soruşturmanın siyasi tartışmalara yol açması beklenirken, federal makamların dosyanın kapsamına ve aramanın gerekçelerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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