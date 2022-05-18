Truth Social hakkında tedirgin eden uyarı! - Son Dakika
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Truth Social hakkında tedirgin eden uyarı!

18.05.2022 00:35
Truth Social hakkında tedirgin eden uyarı!

Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social hakkında potansiyel alıcı şirketten uyarı geldi. Yatırımcılara batma riski olduğu söylendi.

Eski ABD başkanı Trump'ın -Twitter hesabının yanlış bilgilerle propaganda yaptığı gerekçesiyle kapatılmasının ardından açtığı- sosyal medyası Truth Social'ı satın alma girişimi başlatan şirket, yatırımcılarını geçmişteki ticari başarısızlıklar hakkında uyardı.

Hatta Digital World, Trump'ın Atlantic City'de açtığı Trump Taj Mahal ve Trump Vodka girişimlerinin nasıl başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Her ne kadar bu yeni sosyal mecra diğer başarısızlıklarından farklı bir alanda olsa da riskli olabileceğini belirtti.

Truth Social hakkında uyarı yapan Digital World, TMTG ile birleşmek istiyor!

Donald Trump'ın sosyal ağı Truth Social hakkında uyarı yapsa da satın alma girişimlerini devam ettiren Digital World, TMTG ile yapılacak bir birleşmenin her iki taraf için de büyük kar getirebileceğini söylüyor. Fakat yine de yatırımcılarına bu işin risk taşıdığı bilgisini vermekten de kaçınmıyor.

Elon Musk'tan şaşırtan Truth Social açıklaması

Öte yandan belirttiğimiz gibi Truth Social Trump'ın eski işlerinden tamamen bağımsız. Hatta Twitter'ın gerçekte özgürlükçü olmadığı iddiasıyla tepki amacıyla temelleri atıldı. Fakat Digital World ile birleşme tamamlanırsa ipler Trump'ın elinden çıkacak. Zira yeni sahibi hisselerin yüzde 47 ile 58'i arasında bir oranını kontrol edecek. Ayrıca başkanlık koltuğuna da oturacak.

Truth Social hakkında tedirgin eden uyarı!

Konuyla alakalı açıklama yapan DW şunları söyledi:

Başkan Trump ile bağlantılı bir dizi şirket iflas başvurusunda bulundu. TMTG'nin de iflas etmeyeceğinin garantisi olamaz. Diğerlerinin tümü TMTG'den farklı işlerde olsa da TMTG'nin performansının bu kuruluşların performansını aşacağının garantisi olamaz.

Bir zamanlar başkan adaylığı alay konusu olmuş olsa da Trump şu anda ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen temsilcileri arasında bulunuyor. Bu sebeple doğru ya da yanlış fark etmeksizin söyleyeceği şeylerin sansürlenmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Truth Social ile de bu konuda bir anlaşma yaptı. Şartlara göre Trump, diğer platformlarda yapacağı paylaşımları en az 6 saat önce Truth üzerinden yayınlayacak. Fakat siyasi mesajlaşma konusunda dilediği yerde paylaşım ve yayın yapabilecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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