TSE, AVM'lere Kovid-19'a ilişkin "Güvenli Hizmet Belgesi" verecek - Son Dakika

TSE, AVM'lere Kovid-19'a ilişkin "Güvenli Hizmet Belgesi" verecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, kuruma başvurmaları halinde, denetimlerde belirlenmiş kriterleri sağlayan alışveriş merkezlerine (AVM) "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verileceğini bildirdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, kuruma başvurmaları halinde, denetimlerde belirlenmiş kriterleri sağlayan alışveriş merkezlerine (AVM) "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verileceğini bildirdi.

TSE ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TSE Başkanı Şahin ile AYD Başkanı Hüseyin Altaş, enstitüde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, protokolün ayrıntılarını paylaştı.

Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşması, yayılması, önlenmesi ve tedavisine yönelik her gün yeni bilgi ve bulguların elde edildiğini belirterek, TSE'nin de salgına karşı bilgilendirmelerle farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Kurumun bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Şahin, yıkanabilir bez maskeler, sanayi kuruluşları, hizmet sektörü, konaklama tesisleri ve okullar için kriterler belirlediklerini ve hazırlanan kılavuzlara uygun şekilde süreçleri yürüten işletmeleri belgelendirdiklerini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu ile bilgi paylaşımının artırılması, teknik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için de protokol imzaladıklarını anımsatan Şahin, AYD ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"AVM'lerin kalite altyapısını güçlendireceğiz"

Şahin, görüşmeler sonunda bir protokol hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Protokolle insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdiği ve alışveriş ihtiyacını karşıladığı AVM'lerin kalite altyapısını güçlendireceğiz. AVM'lerle bilgi paylaşımını artıracağız. AVM'lerin yaşam ve ticaret alanlarında, kalite, hizmet, hijyen standartlarını geliştirip, müşteri memnuniyetini sağlayacağız. Ortak çalışma programları oluşturacağız. Standardizasyon, güvenli alışveriş sertifikası verilmesi, eğitim, uygunluk, değerlendirme, belgelendirme alanlarında da iş birliği yapacağız. Kurumumuza başvurmaları halinde denetimlerde belirlenmiş kriterleri sağlayan AVM'leri 'TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' ile belgelendireceğiz. Protokolün, TSE'ye ve AYD"ye hayırlı olmasını diliyorum."

"Belgeyi alan AVM'lere halk güvenle girip çıkabilecek"

AYD Başkanı Altaş da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılmasıyla normalleşme sürecindeki ilk adımları attıklarını dile getirdi.

Altaş, "AVM'lerin son derece erken açıldığı konusunda eleştirilere maruz kalmıştık ancak o gün de demiştik ki 'AVM'ler Kovid-19 ile mücadelede en önemli 3 kural olan maske, mesafe ve hijyen konusunda en iyi kontrolü sağlayan yerler olacak. Özellikle de Kovid-19 döneminde temel ihtiyaç maddelerini sağlayan yaşam merkezleri olacak.' AVM'ler maske, mesafe, hijyen ve ateş ölçümleri noktasında sokaklardan, pazarlardan ve birçok yerden daha güvenli." değerlendirmesinde bulundu.

TSE ile imzalanan protokole ilişkin bilgi veren Altaş, şunları kaydetti:

"TSE'ye denetim yapmaları ve sonucunda bunun güvenli AVM sertifikasına dönüştürülmesi önerisiyle gittiğimizde bu heyecanla karşılandı. 2 aydan fazla süren görüşmeler yapıldı. Bu sürenin sonunda bir liste oluşturuldu. Bu liste maskeye, mesafe kurallarına, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi belki de 100'e yakın unsur içeriyor."

Sertifikanın hem sektör hem de toplumun geçmiş olduğu zor süreçte çok kıymetli olduğunu vurgulayan Altaş, "Belgeyi alan AVM'lere halk daha güvenli ve huzurla girip çıkabilecek." dedi.

Altaş, AVM'lerin havalandırma sistemleri dahil birçok konuda eleştirildiğine dikkati çekerek, "Buna rağmen AVM'ler Kovid-19 ile mücadelede en önemli merkezler oldu ve bunu da bu belgeyle tespit etmiş olacağız. Bu proje için başta TSE Başkanı olmak üzere kurumun tüm çalışanlarına ve AYD'deki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TSE, AVM'lere Kovid-19'a ilişkin Güvenli Hizmet Belgesi verecek

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSE, AVM'lere Kovid-19'a ilişkin 'Güvenli Hizmet Belgesi' verecek - Son Dakika Ekonomi

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