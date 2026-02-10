TSK'dan Deprem Tatbikatı - Son Dakika
TSK'dan Deprem Tatbikatı

10.02.2026 10:30
TSK, Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılı için arama kurtarma tatbikatı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda, TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda düzenlendi.

DAK ekibi, olay yerine ulaşmasının ardından senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu. Helikopterlerle alanda havadan keşif yapıldı. Başka bir helikopterle ise bölgeye yük bırakıldı.

Arama kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı.

Deprem senaryosu doğrultusunda arama kurtarma ekibi enkaza girerek afetzedeleri kurtardı. Yeri tespit edilerek kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikata, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

MADÜ Projesi

Afet ve acil durumlarda icra edilen yardım destek faaliyetleriyle ilgili planlamanın bir bütünlük içinde yapılabilmesi maksadıyla TSK bünyesinde Mehmetçik Afet Destek Üssü (MADÜ) Projesi başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ordu ve kolordu komutanlıkları seviyesinde toplam 18 MADÜ kurulması planlandı. Söz konusu MADÜ'ler ile içinde her türlü lojistik imkanları barındıran 500 kişilik çadır kent kurulması hedeflendi.

Proje kapsamında 500 kişilik örnek MADÜ Beşiktepe Tekirdağ'da 8 Nisan 2024 tarihinde kuruldu.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında tatbikat faaliyetleri yürütüldü, ayrıca AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgesel ve yerel seviyede gerçekleştirilen tatbikatlara katılım sağlandı.

Kaynak: AA

