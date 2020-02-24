TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi - Son Dakika

TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağışçısına bronz madalya ve beraat takdim edildi.

TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağışçısına bronz madalya ve beraat takdim edildi.


Besni'de ikamet eden Ergin Dinç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı nakdi bağış nedeniyle ödüllendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Besni Fahri Tanıtım Kurulu Temsilcilisi Ali Erdoğan ile Genel Sekreteri Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel Ergin Dinç'i ziyaret ederek, vakfa yaptığı bağış dolayısıyla kendisine bronz madalya ve beraat takdim etti. Bağışçı Ergin Dinç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı bağıştan dolayı çok büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Memleketimizin huzuru, ülkemizin daha güçlü olması için elimizden geldiği ölçüde bir şeyler yapmak istedim. Şahsıma verilen bu nişane başkalarına da teşvik olur inşallah. Aldığım bu madalya ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile gurur duyuyorum" dedi.


Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Besni Fahri Tanıtım Kurulu Temsilcilisi Ali Erdoğan ise, "Böylesine hassas bir dönemde milletimizde var olan yardımlaşma ile Ergin Dinç'in davranışını takdirle karşılıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu bağışta kendisini yalnız bırakmayarak destekleyen eşi Şenay Erdoğan Dinç'e de sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe'de koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Canlı yayında Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasında 'Cumhurbaşkanlığı' tartışması Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'te tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:53:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]