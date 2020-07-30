TŞOF Başkanı Apaydın: "Bayramda trafikte saygıyı unutmayalım" - Son Dakika

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl diğer kurban bayramlarından farklı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyduğumuz, sevdiklerimizle aramızda fiziki mesafeler olmasına rağmen gönüllerimizin bir olduğu bir bayram geçireceğiz" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında dünyaca zor günler geçirdiğimiz bu dönemde insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Apaydın, "Bayram vesilesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesini diliyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nda seyahate çıkacak olanların ise trafikte her zamankinden çok daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerleri takmalarını öneriyorum. Bayram sevincimizin kursağımızda kalmaması için hepimiz trafikte üzerimize düşen görevi yerine getirelim. En önemlisi trafikte hiçbir zaman saygıyı unutmayalım ve trafikte de kazaların olmadığı bir bayram yaşayalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA