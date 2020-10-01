TŞOF Başkanı Apaydın: "Okul servis işletmecileri 7 aydır evine ekmek götüremiyor" - Son Dakika

TŞOF Başkanı Apaydın: "Okul servis işletmecileri 7 aydır evine ekmek götüremiyor"

Okullar kapandığından beri çalışamayan okul servisçilerinin mağdur olduğunu belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Okul servis araç işletmecisi esnafımız 16 Mart'tan bu yana çalışamazken, umudunu 21 Eylül'de okulların açılmasına bağlamıştı.

TŞOF Başkanı Apaydın:

Okullar kapandığından beri çalışamayan okul servisçilerinin mağdur olduğunu belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Okul servis araç işletmecisi esnafımız 16 Mart'tan bu yana çalışamazken, umudunu 21 Eylül'de okulların açılmasına bağlamıştı. Servisçi esnafımız yine uzaktan eğitime geçilince mağdur oldu. Bu nedenle nakit desteği, prim ve vergilerin ertelenmesi ile araç sigortalarında muafiyet gibi destekler sağlanmalı" dedi.

Servisçi esnafının zor durumda olduğunu ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz genelinde de 16 Mart 2020 tarihinden itibaren koruyucu bir dizi tedbirler alındı. Bu mücadelede devletimizin hiç tereddütsüz yanındayız ve yanında olmaya, tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Ancak okulların tatile girdiği 16 Mart 2020 tarihinden beri uzaktan eğitim nedeniyle okul servisçisi esnafımız 7 aydır çalışmıyor. Yanlarında çalışan rehber personelin maaşını ve SGK primini, kendi SGK primlerini, vergilerini, araçlarını yenilemek için almış oldukları taşıt kredilerini ödeyemedi, geçimlerini sağlayacak gelir elde edemedi. Oldukça zor bir dönem geçiren okul servisi işletmecisi esnafımız umudunu 21 Eylül 2020 tarihinde okulların açılacağına ilişkin yapılan açıklamalara bağlamış, bu nedenle araçlarının vergi, sigorta, kasko, fenni muayene vb. eksikliklerini borçlanarak tamamladı. Ancak okulların bu tarihte açılamaması nedeniyle çalışarak borçlarını ödeyebilme imkanları olmadı" dedi.

"Servisçi esnafı acil destek bekliyor"

Okul servisçilerinin verilen desteklerden de yararlanamadığını, bu nedenle acil destek beklediklerini vurgulayan Apaydın, "Pandemi döneminde okul servisi işleten esnafımız, mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyerek desteklerden maalesef yararlanamadı. Ekonomik tedbir paketleri kapsamında ise kredi kullanan esnafımızın kredi borçları ertelense de erteleme süresi sona ermiş ve geliri olmadığı için kredi, SGK, vergi vb. borçlarını da ödeyemez duruma geldi. Bu durum, Mart ayından bu yana çok zor durumda olan esnafımızı tamamen iflas edecek noktaya getirdi. Araçlarının kredisini ödeyemeyen, rehber personel çalıştırması mümkün olmayan esnafımız, okullar açıldığı dönemde servis hizmetini veremeyecek noktaya geldi. Bu kapsamda:

1-) Okul servis taşımacılığı yapan esnafımıza Covit-19 salgını nedeni acilen hibe yardımı yapılması,

2-) Okul servisi işleten esnafımızın faaliyete başlanacak tarihe kadar tahakkuk edecek olan tüm vergi ve SGK primlerinin faaliyete başlanan tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ertelenmesini,

3-) Bu esnafımızın birikmiş vergi ve SGK prim borçlarının ertelenerek yeniden yapılandırılmasını ve 60 aylık vadede faizsiz olarak taksitle ödenme imkanının getirilmesini,

4-) Esnafımızın yanlarında çalışan şoför, rehber personel için hibe desteği sağlanmasını,

5-) Araçlarını yenilemek amacıyla kredi almış olan esnafımızın kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak uzun vadede ödenebilmesini sağlamak amacıyla kamu bankalarınca yeni, uzun vadeli ve düşük faizli kredi temin edilmesini,

6-) Çalışmadığı süre içerisinde araçları için sigorta muafiyeti uygulanması gibi destekleri devletimizden beklemekteyiz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

TŞOF Başkanı Apaydın: Okul servis işletmecileri 7 aydır evine ekmek götüremiyor

Fevzi Apaydın, Kredi, Mart, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TŞOF Başkanı Apaydın: 'Okul servis işletmecileri 7 aydır evine ekmek götüremiyor' - Son Dakika

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