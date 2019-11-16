Son Dakika Haberleri: TŞOF'tan sürücülere "kış lastiği" uyarısı
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TŞOF'tan sürücülere "kış lastiği" uyarısı

6 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin araçlarında kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememeleri gerektiğini bildirdi.

TŞOF'tan sürücülere

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin araçlarında kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememeleri gerektiğini bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, sürücüleri kış lastiği konusunda erken davranmaları konusunda uyardı.

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını hatırlatan Apaydın, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun birçok bölgesinde soğuk havalar yağmurla birlikte etkisini gösterirken bazı illerimize yılın ilk karı da yağdı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerimiz kış lastiği takmak için 1 Aralık'ı beklememeli. Kış lastiğinde tarihten çok hava muhalefetleri göz önüne alınmalı. Öte yandan yalnızca ticari araçlar değil, trafikteki tüm özel araçlar da kış lastiğine geçmeli." Türkiye'de şehirler arası kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği takmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Apaydın, trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığının altını çizdi."

Apaydın, sürücülerin özellikle gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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