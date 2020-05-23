TSSF Başkanı Şahin Özen'den bayram kutlaması - Son Dakika

TSSF Başkanı Şahin Özen'den bayram kutlaması

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TSSF Başkanı Şahin Özen'den bayram kutlaması, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizdeki barış ve huzuru daha da pekiştirmesi dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı federasyonumuz ve sualtı topluluğu ailemiz adına yürekten kutlarız." ifadesini kullandı.

Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bir ramazan ayı geçirildiği belirten Özen, "Bu ilk kez oluyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sosyal hayatımız mecburen mesafeli ve yeni kurallara göre şekilleniyor. Bu şartlar altında, 11 ayın sultanı ramazanda oruçlar tutuldu, ibadetler evlerimizde eda edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Manevi değerlerin en yüksek perdeden paylaşıldığı ramazan ayında yüreklerin kucaklaştığını vurgulayan Özen, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden bütün kalplerde hissedileceğine inandığını belirtti.

Özen ayrıca mesajında, ramazan ayının da sağlıklı geçebilmesi amacıyla, salgın hastalıkla mücadele etmek için çalışan devletin tüm birimlerine ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Ramazan Bayramı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 09:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TSSF Başkanı Şahin Özen'den bayram kutlaması - Son Dakika Spor
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