Evli ve iki çocuk babası Nihat Uçar, Anadolu Ajansından emekli olmuştu.

Uçar için TSYD Ankara Şubesinde bugün saat 10.30'da tören düzenlenecek. Daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle namazı vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uçar'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Tecrübeli gazeteci Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Son Dakika › Güncel › TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar vefat etti - Son Dakika

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