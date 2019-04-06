Son Dakika Haberleri: Tsyd İzmir Koşusu'nu Steel Runner Kazandı

Tsyd İzmir Koşusu'nu Steel Runner Kazandı

37 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu Steel Runner isimli safkan kazandı.

Tsyd İzmir Koşusu'nu Steel Runner Kazandı, System.String[]


Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu Steel Runner isimli safkan kazandı. İzmir Hipodromu'nda 1900 metrelik kum pistte gerçekleştirilen ve 3 yaşlı 4 safkan İngiliz tayının katıldığı geleneksel TSYD İzmir Şubesi Koşusu'nu jokeyliğini Kadir Tokaçoğlu'nun yaptığı Steel Runner isimli tay, beyaz bayrak ayna yaparak kazandı. Koşuda Muammer Bey ikinciliği, Safnur ise üçüncülüğü elde etti.

Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan atın sahibi adına antrenörü Mehmet Çam'a plaketini TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu verdi. Törene, TSYD Genel Merkez Asbaşkanı Nuri İmre ve Yönetim Kurulu Üyesi Suavi Yardımoğlu, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gözeten, İzmir Şube Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani ile İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan da katıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:06 Kaynak: DHA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Spor
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