TTB'den BM'ye İnsani Durum Çağrısı

27.01.2026 10:32
Türk Tabipleri Birliği, Suriye'deki sivil hedefli saldırılar için BM'ye acil yardım çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Suriye'nin kuzeyinde sivilleri hedef alan saldırılar, zorla yerinden edilme ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili özel raportörleri ve çalışma gruplarına çağrıda bulundu. TTB, güvenli insani yardım koridorlarının derhal oluşturulmasını ve sivillerin korunmasını istedi.

TTB tarafından hazırlanan mektup; yerinden edilmiş kişilerin insan hakları, sağlık hakkı, yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar, ırkçılık, işkence ve uluslararası düzen alanlarında görev yapan BM mekanizmalarına gönderildi.

Mektupta, sivilleri ve buğday siloları gibi gıda güvenliği açısından hayati öneme sahip altyapıları hedef alan saldırıların derin endişe yarattığı belirtilerek, bu saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Saldırıların açlık, yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalık risklerini artırarak kırılgan toplulukların yaşamını doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

TTB, saldırıların kitlesel zorla yerinden edilmeye yol açarak ciddi bir halk sağlığı acil durumu yarattığına işaret edildi. Yerinden edilen nüfusların bulaşıcı hastalıklar, temiz su ve sanitasyona erişim eksikliği, kronik hastalık tedavilerinin kesintiye uğraması ve ağır psikolojik travmalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Mektupta, Rojava bölgesindeki insani durumun kritik düzeye ulaştığı aktarıldı

Kürt Kızılayı raporlarına atıf yapılan mektupta, Rojava bölgesindeki insani durumun kritik düzeye ulaştığı aktarıldı. Şiddetli soğuk hava, barınma yetersizliği ve zorla yerinden edilme nedeniyle beş çocuğun yaşamını yitirdiği; elektrik kesintileri ve yakıt yetersizliği nedeniyle diyaliz, oksijen ve yenidoğan bakım hizmetlerinin aksadığı bildirildi. Bu durumun özellikle böbrek yetmezliği olan hastalar ile yenidoğanlar açısından hayati riskler oluşturduğu kaydedildi.

TTB, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve acil sağlık hizmetlerinin ulaştırılabilmesi ile kritik hastaların tahliyesi için güvenli ve sürdürülebilir insani yardım koridorlarının derhal oluşturulması çağrısında bulundu. Güvenli erişim sağlanmadığı sürece özellikle çocuklar, yenidoğanlar ve yaşamsal tedavilere bağımlı hastalar arasında önlenebilir ölümlerin süreceği uyarısı yapıldı.

Mektupta ayrıca, IŞİD mensuplarının tutuldukları yerlerden serbest kalması ya da kaçmasının bölgesel istikrarın yanı sıra küresel güvenlik açısından da ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.

TTB, BM'yi sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları kınamaya, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivillerin korunması ve sağlık hizmetlerine erişimin güvence altına alınması için acil ve eşgüdümlü adımlar atmaya çağırdı.

Mektubun gönderildiği BM mekanizmaları arasında yerinden edilmiş kişilerin insan hakları, sağlık hakkı, yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar, ırkçılık, işkence ve uluslararası düzen alanlarında görev yapan özel raportörler ve çalışma grupları bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Suriye, Güncel

