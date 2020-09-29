TTB üyesi 7 firma, TİM'in rekortmen listesinde yer aldı - Son Dakika

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) üyesi 7 firmanın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) rekortmen listesinde yer aldığı bildirildi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, TİM tarafından 2019 rakamları baz alınarak açıklanan ilk 1000 ihracatçı firma arasında 5'i fındık, 2'si de yaş sebze ve meyve sektöründe olmak üzere TTB'ye üye 7 işletmenin yer aldığını belirtti.

Trabzon'un tarihi İpekyolu güzergahı üzerinde yer alan önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkati çeken Ergan, "Başta fındık olmak üzere yüzde yüz yerli üretim olan yaş sebze ve meyveleri ihraç ederek ülkemize net döviz kazandıran firmalarımız ile diğerlerinin başarısı takdire şayandır." ifadesini kullandı.

İhracatta mevcut firmalara yenilerini de ekleyerek, ülkeye kazandırılacak dövizin artırılmasının ortak çabaları olması gerektiğini vurgulayan Ergan, "Bunun için de istikrarlı ve sürdürülebilir kısa, orta ve uzun vadeli politikalara ihtiyacımız var. Ülkemize döviz kazandırarak kalkınma hamlemize en büyük katkıyı yapan ihracatçı firmalarımıza teşekkür ediyor, onları kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.