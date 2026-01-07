TTK ve TENMAK'tan Nadir Toprak Elementi Protokolü - Son Dakika
TTK ve TENMAK'tan Nadir Toprak Elementi Protokolü

07.01.2026 10:19
TTK ve TENMAK, taşkömüründe nadir toprak elementleri araştırması için protokol imzaladı.

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) arasında, ayıklanmamış kömür ve işlemden geçen kömür ürünleri ile yıkama atıklarında nadir toprak elementi elde edilmesine yönelik araştırma-geliştirme çalışması yapılması için protokol imzalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Serdar Yılmaz, işin şu an bir Ar-Ge projesi olduğunu belirterek, "İyi bir rezerv bulunabilirse ülkemize de bölgemize de bir katma değer sunacağını düşünüyorum" dedi.

TTK ile TENMAK arasında, taşkömürü bünyesinde nadir toprak elementi araştırılması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında, elektronik devreler, güneş enerji panelleri, rüzgar motorları, ileri teknoloji gerektiren ürünlerde kullanılan ve ekonomik değeri yüksek olan nadir toprak elementleri, maden ocağından yeni çıkartılan ayıklanmamış kömürün, lavuar işleminden sonra yıkanmış ve yanmış kömürün bünyesinde aranacak. Ayrıca kömür ürünleri ve ilgili atıklarda da Ar-Ge projesi kapsamında nadir toprak elementinin olup olmadığı araştırılacak.

'ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ'

İmzalanan protokol kapsamında, birincil kaynak olarak ifade edilen doğal rezervlerin değil, ikincil kaynaklarda araştırma yapılacağını belirten BEUN Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Yılmaz, "Buradaki çalışma birincil kaynaklar değil, ikincil kaynaklardan nadir toprak elementlerinin araştırılmasına yönelik bir çalışma olacak. Atıkların değerlendirilmesi açısından bu son derece önemli. Bununla beraber nadir toprak elementleri hayatımızın bir parçası aslında, yıllardan beri bilim insanları tarafından birçok kez çalışılmış. 1975'te de Maden Tetkik Arama tarafından da Beylikova'da bir rezerv bulunmuş durumda. Süreç aslında geçmişten günümüze kadar bayağı bir yoğun şekilde devam etmiş" dedi.

'MİLYONDA GRAM ŞEKİLDE ZUHURLAR SÖZ KONUSU, ÇOK DEĞERLİ'

Rezervin bulunması durumunda ekonomik katma değerinin yüksek olacağını anlatan Yılmaz, "Zonguldak'ta özellikle ikincil yataklar dediğimiz, kömürün bünyesinde, kömürün külünde aynı zamanda cevher hazırlama tesisi atıklarında, lavuar tesisi atıkları dediğimiz atıklarında, bunların araştırılması söz konusu. Ancak bu iş bir Ar-Ge projesinde şu anda. Bunun neticesinde çıkan sonuçlara göre de ileride ne olur, artık bu durumlarda iyi bir rezerv bulunabilirse ülkemize de bölgemize de bir katma değer sunacağını düşünüyorum. Milyonda gram şeklinde 'ppm' şeklinde bulunuyor. Milyonda gram dediğimiz şekilde zuhurlar söz konusu. Çok değerli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Nadir Toprak, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

