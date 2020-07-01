TTO Başkanı Olgun'dan korona raporu: "Çalışmalarımıza hiç ara vermedik" - Son Dakika

TTO Başkanı Olgun'dan korona raporu: "Çalışmalarımıza hiç ara vermedik"

Pandemi sürecinden sonra normalleşme günlerinin başlamasıyla çalışmalarına hız veren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Pandeminin başlamasıyla birlikte oluşturduğumuz kriz masası ile çalışmalarımıza hiç ara vermedik; yeni süreçte de çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Pandemi sürecinden sonra normalleşme günlerinin başlamasıyla çalışmalarına hız veren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Pandeminin başlamasıyla birlikte oluşturduğumuz kriz masası ile çalışmalarımıza hiç ara vermedik; yeni süreçte de çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

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3 aylık pandemi sürecinden sonra normalleşme günlerinin başlamasıyla oda toplantıları ve iş yeri ziyaretlerine tekrar başlayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilk korona virüsü vakasının ülkemizde görülmesinden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde buldu.


Süreçte çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Olgun, "Torbalı Ticaret Odası olarak pandemi sürecinde elimizi taşın altına koyduk. Odamızın imkanlarını bu süreçte hem üyelerimiz hem de vatandaşlarımız için kullandık" dedi.


Abdulvahap Olgun, "Torbalı Kaymakamlığının Vefa Destek Grubunun sosyal yardımlaşma halkasına dahil olarak 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve bin 500 aileye erzak yardımı yaptık. Artan talepler ve üyelerimizin de katkıları sonucunda vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz erzak yardımı sayısını 2 bine çıkardık. Torbalılara daha iyi hizmet verebilmeleri için marketlerimizin paket servisi yapmalarını, kısıtlama günlerinde akaryakıt istasyonlarının hizmet vermelerini sağlayıp ve oda üyesi fırıncı esnafımızın sokakta ekmek satışını organize ettik. Bu süreçte mağdur olan esnaflarımız sesi olduk. Bir süre kepenklerini kapatmak zorunda olan berber, kuaför, kafe ve restoranlarımıza, maske ve dezenfektan desteği verdik" şeklinde konuştu.


"Üyelerimize anbean duyurduk"


TTO olarak üyelerinin her konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de inisiyatif aldıklarına vurgu yapan Olgun, "Bizler bu süreçte devletimizin en başta açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında üyelerimizin desteklerden faydalanmaları için çalışmalar yaptık. Kısa Çalışma Ödeneği, Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresinin Uzatılması, Muhtasar ve KDV Beyannamelerine İlişkin Ödeme Ertelenmesi, Üç Kamu Bankasından 'İşe Devam Kredi Desteği', KOBİ Alacakları Devlet Garantisinde Sigortalanması, Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) Vade Uzatımı gibi çözülen konuları üyelerimize anbean duyurduk. Kriz masamıza gelen talepleri anında TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlıklara ilettik. Korona virüs sebebi ile yılın başında odamızın 6. katında inşaatına başladığımız 400 kişilik kongre merkezi projesini durdurduk. Odanın kaynağını krediye teminat olarak üyelerimize sunduk. 10 ve üstü çalışanı olan işletmelerimize maske desteği verdik. Kısıtlama günlerinde büyük bir özveri ile Torbalı Kaymakamımız Ercan Öter ile birlikte tedarik zincirinin durmaması için çalışması zaruri olan firmalarımıza çalışma izin belgelerini dağıttık" şeklinde konuştu. - İZMİR

Koronavirüs, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TTO Başkanı Olgun'dan korona raporu: 'Çalışmalarımıza hiç ara vermedik' - Son Dakika

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