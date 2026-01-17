TÜ'de Sağlık Proje Destekleri Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TÜ'de Sağlık Proje Destekleri Paneli

TÜ\'de Sağlık Proje Destekleri Paneli
17.01.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde sağlık projeleri ve araştırma fırsatları üzerine panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'nda gerçekleştirilen programda sağlık alanında proje destekleri ve araştırma fırsatları ele alındı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, panelde "Trakya Tıp Öğrenciliğinden Bilim İnsanlığına: Deneyimler ve Öneriler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin fikirlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Kervan, öğrenmenin yalnızca öğretim üyeleriyle değil, öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimlerle de geliştiğini belirtti.

Tıp eğitiminin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Kervan, bu yolculukta en önemli unsurun her gün aynı inançla devam edebilmek olduğunu vurguladı.

Kervan, panelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının destek programları ve akademisyenler için sunulan araştırma olanakları hakkında da bilgiler verdi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ'de Sağlık Proje Destekleri Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:09:26. #7.11#
SON DAKİKA: TÜ'de Sağlık Proje Destekleri Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.