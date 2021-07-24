Tuba Büyüküstün'den koronavirüse yakalandıktan sonra ilk açıklama: 4 gün hastanede tedavi gördüm

Tuba Büyüküstün, başrolünü Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi isimlerle paylaştığı ve çekimleri Ayvalık'ta devam eden 'Another Self' dizisinin çekimlerine koronavirüse yakalandığı için ara vermişti.

"4 GÜNDÜR HASTANEDEYDİM, ARTIK EVE DÖNÜYORUM"

Koronavirüse yakalanan Büyüküstün, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastanede bileğine takılan sağlık bileklikli bir pozunu paylaşan oyuncu, "Merhabalar, size ancak haber verebiliyorum. Kovid olduğum doğru... 4 gündür hastanedeyim. Bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evceyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.