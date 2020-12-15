TUBA ÜNSAL SMA HASTALARI İÇİN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...
15.12.2020 19:12
Tuba Ünsal, Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı'nda en sevdiği kıyafetlerini, Givin iyilik platformu ile SMA'lı çocuklar için satışa çıkarıyor
Tuba Ünsal, ay sonuna kadar devam eden Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı'nda en sevdiği kıyafetlerini, Givin iyilik platformu ile SMA'lı çocuklar için satışa çıkarıyor. Etkinlikte benzersiz stiliyle fark yaratan oyuncunun, gardırobundaki en güzel parçalar, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği yararına satışa sunulacak. Givin.co web sitesi üzerinden online olarak alınabilecek kıyafetlerin satışından elde edilecek gelir, SMA'lı çocukların medikal cihaz ihtiyaçlarına destek için kullanılacak. Ünsal'ın kendi dolabından seçtiği ayakkabı, çanta ve aksesuarlarını alarak iyiliğin bir parçası olmak isteyen herkes, 31 Aralık tarihine kadar Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı'nı ziyaret edebilir.
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