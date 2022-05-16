TÜBİTAK Başkanı Mandal, SUBÜ'de "Fikir Sofrası" etkinliğine katıldı Açıklaması - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, çok sayıda projeye destek olduklarını, bunların başarılı şekilde hayata geçirilmesi, ülkeye, dünyaya ve insanlığa katkı sağlamasını istediklerini belirtti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, Mandal, bilimsel projeler, patentler ve yenilikçi yaklaşımların ele alındığı "Fikir Sofrası" etkinliğine katıldı.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde kendilerine gelen projeleri değerlendirirken "yeşil" ve "dijital" içerikli çalışmalara eğildiklerini bildirdi.

Dijitallik ve farkındalığın kendi başına yeterli olmadığını vurgulayan Mandal, "İkisinin de birleşimini istiyoruz. Üniversitelerimiz, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin ürettikleri projelere hakim olmalı. Bunlarla ilgili verileri toplayıp gerektiğinde yararlanılabilir hale getirebilmeli. Araştırmayı yönetmenin bir parçası da veriyi yönetmektir. Bunu yapamayan üniversiteler, adı ve tarihi ne olursa olsun bizim açımızdan ikinci sınıf üniversite kategorisine giriyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, şunları kaydetti:

"Çok sayıda projeye destek oluyoruz ancak bir yandan da bu projelerin başarılı şekilde hayata geçirilmesi, ülkemize, dünyaya ve insanlığa katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Kısa süre önce kurulan SUBÜ'nün de bu doğrultuda ilerlediğini biliyorum. Bu toplantıyı özellikle sizlerle bir araya gelebilmek için ben talep ettim. Çünkü temelinde sahaya yönelik çalışma yapmak olan bir üniversite, bizim için ayrıca kıymetli."

"İş dünyasıyla diyaloğu geliştiriyoruz"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da 2018 yılında kurulan bir üniversite olduklarını ve hızlı şekilde yapılanmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Projelerle ilgili olan birimleri belli seviyeye getirdiklerini ifade eden Sarıbıyık, şu bilgileri verdi:

"Ekip arkadaşlarımız gayretli şekilde çalışıyorlar. Özellikle +1 Eğitim Modeli'miz sayesinde iş dünyasıyla ilgili olan diyaloglarımızı geliştiriyoruz. Bu sene için girişimcilik dersimizi 3'üncü sınıfa aldık. Bu ders sayesinde şu anda 250'nin üzerinde öğrenci projesinin başvurusunu yaptık. Proje yazımıyla ilgili çalıştaylarımız düzenli olarak devam ediyor. Halihazırda yürüyen projelerimiz bulunuyor."

Etkinliğin son bölümünde Mandal, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.