TÜBİTAK Kış Akademisi Başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle uygulamaya koyulan "Bilim Merkezleri Kış Akademisi", 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yarıyıl tatilinde bilimle iç içe bir ortamda kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

AA muhabirinin Kurumdan edindiği bilgiye göre, TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi, 14'ü büyük, 22'si küçük ölçekli olmak üzere toplam 36 bilim merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Yarıyıl tatili boyunca devam edecek uygulama kapsamında öğrenciler, fizik, biyoloji, matematik, astronomi, uzay ve havacılık ile teknoloji konularında eğitim alıyor.

Öğrenciler, fizik alanında "Elektriğin Gizli Yolculuğu", biyoloji alanında "Geçmişten Günümüze ve Geleceğe Bir Yolculuk", matematik alanında "Geometri ile Keşfet, Tasarla, Üret", astronomi, uzay ve havacılık alanında "Evreni Keşfedelim" ve teknoloji alanında "Bloklardan Mobil Uygulamaya: Kodlama Atölyeleri" başlıkları altında eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitim sürecinin sonunda tüm öğrenciler, 31 Ocak'ta, bilim merkezlerinde eş zamanlı yazılı sınava girecek.

Eğitmenler de öğrenciler de memnun

Bilim Pursaklar Doğa Bilimleri Atölyesi Eğitmeni Zeynep Akbaş, TÜBİTAK destekli 36 bilim merkezinde "Kış Akademisi"nin devam ettiğini ifade ederek, "Biz de, 19 Ocak itibarıyla, Akademi-1 ve Akademi-2 olmak üzere eğitimlerimizi başlattık. Akademi-1 teması altında fizik, matematik ve biyoloji derslerine yer verdik. Akademi-2'de de önümüzdeki hafta astronomi, havacılık ve uzay ile teknoloji atölyelerinde eğitimler verilecek." dedi.

Eğitim sürecinin ardından öğrencilerin aileleriyle söyleşi ve atölye faaliyetlerine katılacaklarını dile getiren Akbaş, bu faaliyetlerin sonrasında öğrencilerin akademi eğitimlerini tamamlamış olacaklarını söyledi.

Atölye öğrencilerinden Muhammed Ali Karpuz da, "Burada matematik, fen bilimleri, biyoloji, fizik eğitimleri alıyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken şey ise matematik dersinde şeker ve spagettilerden bir kule yapmış olmamız." diye konuştu.

Diğer bir öğrenci Elif Han da sosyalleşme amaçlı etkinliklerin dikkatini çektiğini belirterek, öğretmenlerin sıcakkanlı olmasından hoşlandığını söyledi.

Okul ortamından uzaklaşmadan çeşitli etkinliklerle öğrenmenin kendisi için daha iyi olduğunu kaydeden Han, eğlenerek öğrenmekten keyif aldığını bildirdi.