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TÜBİTAK'tan popüler bilim dergileri için satış ihalesi

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

TÜBİTAK'tan popüler bilim dergileri için satış ihalesi, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.


TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılması için açılan ihale, bu dergilerin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde 12 ay süreyle satışını kapsıyor.

İsteklilere, aylık 22 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik, 62 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

Katılımcılar ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara- Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edebilecek. İhale 5 Aralık'ta saat 10.30'da aynı adreste yapılacak.

Geçici teminat bedeli alınmayacak ihalede işin tamamı için teklif verilecek.

Türkiye, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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