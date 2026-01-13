Tufanbeyli\'de Kar Tatili Uzatıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2 gündür devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye yaklaştı, okullar bugün de tatil edildi.

Meteorolojinin uyarısını verdiği yağışlı hava Tufanbeyli ilçesinde 2 gündür kar olarak etkili oluyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. İlçedeki kurumlara bağlı ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ise ara vermeden sürdürdü. Bazı araçların yolda kaldığı bölgede ekiplerin çalışmasının ise sürdüğü bildirildi.

Esnaf Ahmet Karaduman, "Tufanbeyli'ye 2 gün kar yağdı. Yaklaşık 40 santimetre kar oldu. Karla birlikte bereket geldi. Çünkü Adana'nın göl ve barajları kuzeyden gelen sularla dolacak. İnşallah bu kar yağışı devam eder. Karlı yıl varlı yıl olur. Bereket gelir, insanların mutluluğuna sebep olur" dedi. - ADANA