Tufanbeyli'de Taşımalı Eğitime Ara

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.