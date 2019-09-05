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Tuğgeneral Başoğlu yeni görevine başladı

57 dakika önce

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu atandığı Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine başladı.

Tuğgeneral Başoğlu yeni görevine başladı, System.String[]

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu atandığı Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığına atanırken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atandı. Yeni görevine başlayan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.


2018 yılında İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, terörle mücadelede büyük başarılara ismini yazdırdı. Üstün başarılar elde eden Başoğlu, bir yıl yaptığı İl Jandarma Komutanlığı görevinden Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atandı. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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