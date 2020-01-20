Tuğgeneral Yiğit'ten Başkan Ensari'ye ziyaret - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi ziyaret etti.



Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çaldıran'da yaptığı ziyaretler kapsamında Başkan Şefik Ensari ile bir araya geldi. jeotermal enerji ile ısıtılan serada yapılan sebze üretimini inceleyen ve buradaki yetkililerden bilgilen alan Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ardından Belediye Başkanı Şefik Ensari ve İlçe Kaymakamı Adem Can'ı makamlarında ziyaret ettiklerini belirterek, "İlçemizin kalkınması, huzuru ve güvenliğinin daha da güzel olabilmesi için birtakım değerlendirmelerde bulunduk" dedi.



Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in ziyaretiyle onur duyduklarını belirterek, "Yoğun kış şartlarında domates ve salatalık üretiminin yapıldığı seranızı ziyaret eden Yiğit Paşamız, yetkililer tarafından bilgilendirildi. Paşamızın ilçemize gelmeleri bizlere manevi güç vermektedir. Ülkemizin kalkınması, huzuru ve refahı anlamında bilgi alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, daha sonra ilçeden ayrıldı. - VAN