Son Dakika Haberleri: Tuğrul 1326, Bursa'nın Teknofest'teki kanatları
Son Dakika Güncel Haber

Tuğrul 1326, Bursa'nın Teknofest'teki kanatları

35 dakika önce

Ülkemizde giderek artan havacılık çalışmalarına heyecan katan TeknoFest'in ikinci buluşması bu hafta Atatürk Havalimanında yapılacak.

Tuğrul 1326, Bursa'nın Teknofest'teki kanatları, System.String[]

Bir milyonu aşkın katılımcının beklendiği festivalde birçok yarışma ile ticari firmalar gösteri yapacaklar. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda her kesimde katılıma imkan tanıyan ve dünya çapında olması sebebiyle ülkemizin en büyük Teknoloji Festivali niteliğinde olan bu organizasyonda Bursa'dan da Tuğrul 1326 isimli bir proje yarışacak.

Uludağ Üniversitesinde oluşturulan Taragay Drone ekibine hayat veren Ulutek'te kurulu Tekno Tasarım A.Ş.'nin desteklediği Tuğrul 1326 ismindeki arazi tarama Drone'u, dün teknik kontrolleri ve test uçuşlarını geçti.

Tekno Tasarım A.Ş. Genel Müdürü Dr. Müh. Mustafa Uysal da "Geleceğimizin teminatı gençlere her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Teknoloji şehri Bursa'mızın ülkemizin bu büyük organizasyonunda ismine yakışır bir uygulama ile yarışmalara aday olması önemli idi. Bizim için teknoloji alanında yapılanacak en küçük çalışmaya destek olmak bir görevdir. Firmamızın bugüne kadar edindiği tecrübeleri gençler ile paylaşarak onların daha kısa zamanda neticeye ulaşmasını görmek bizleri mutlu ediyor. Festivalden ödül ile dönmeyi ümit ediyoruz." dedi

Proje ekibinden bahseden Uysal, "Proje ekibinde 4 Elektronik mühendisi, 3 Makine mühendisi ve 1 Bilgisayar Mühendisi adayı görev alıyor. Mustafa Gör, Fatih Akbulut, Fuat Dilsiz, Emin Bilir, Önder Kaya, Ahmet Sönmez, Emrullah Çiçek ve Berkin Erdem geleceğin havacılık sektöründe yer almak üzere ilk projelerini Tübitak İHA yarışmasına hazırladılar" diye konuştu.

Dr. Uysal sözlerini şöyle tamamladı: "İlerleyen zamanlarda Tekno Tasarım'a ait projelerde de görev alacak bu ekip ile çok önemli işler yapacağımızdan eminim.Hem Bursa için hem de ülkemiz için önemli olan bu Festival ile Havacılık sektöründe var olduğumuz artık dünyaya duyurulacaktır."

Türk Hava Yolları, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:51 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ sanığı iş adamı, duruşmada ağlayarak tahliyesini istedi
Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı 18 yaşındaki genç dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı Bayraktar: TEKNOFEST bu yıl dünyanın en büyük havacılık etkinliği olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuğrul 1326, Bursa'nın Teknofest'teki kanatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]