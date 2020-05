TÜGVA gençlere sinema dünyasının kapılarını açıyor - Son Dakika

Gençlik Sinema Okulu üniversiteli gençlerin sinema alanındaki teorik bilgilerinin sahadaki pratik karşılıklarını görebilecekleri bir eğitim uygulaması olması hedefleniyor.



Toplam 120 saat sinema eğitimi verilecek



22 Mayıs 2020 tarihinde resmi olarak başlayan eğitimlerin koronavirüs salgınının sona ereceği tarihe kadar çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Salgın sonrası normal hayata dönüş gerçekleştiğinde eğitimler fiziki ortama taşınacak. Gençlik Sinema Okulu'nda eğitimler üçer aylık 2 dönemden oluyor. İlk üç aylık periyotta temel sinema eğitimi verilirken 2. üç aylık periyotta ise öğrencilerin seçeceği veya eğitmenlerin yönlendireceği uzmanlık alanına göre özel eğitimlere geçilecek.



Toplamda 120 saat olarak planlanan eğitimler haftanın 2 günü, günde altışar saat şeklinde gerçekleştirilecek. Eğitim kapsamındaki film okumaları ve ustalık sınıfları haftalık planlanan 12 saat temel eğitimin dışında olacak. Eğitim süresince öğrenciler, toplamda 7 adet kısa film veya belgesel çekmiş olacak. Gençlik Sinema Okulu eğitimleri öğrencilerin çektikleri filmlerin gösterileceği bir gala gecesi ile son bulacak.



TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Sinema Okulu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"TÜGVA olarak gençlerin yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlayacak aklı selim sahibi bir gençlik arzusu ile çalışıyoruz. Yani ilimde, sanatta, fende, teknikte, tefekkür ile en ileride ben buradayım diyecek bir gençlikten bahsediyoruz. Bu yüzden vakfımızda gençleri sadece bir alanda değil yeteneklerine ve istidatlarına göre her alanda kendilerini keşfederken bulabilirsiniz. Bizler proje ve faaliyetlerimiz ile gençleri kendi başarı hikayelerini yazmaya teşvik ediyor ve daha iyi geleceğe sahip olmaları için destekliyoruz. Şu ana kadar spordan sanata; kültürden teknolojiye her alanda hem ülkemizde hem de dünya da başarılarıyla bizleri temsil eden kardeşlerimiz var. Bu başarılar bizlerin gayretini ve şevkini arttırıyor. Her alanda gençlerimize fayda sağlamaya çalışıyor, değişen ve dönüşen dünyada dinamikleri bizler yönlendirmek istiyoruz. Bu değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak biz, insanları anladığımızda sanatın doğru bir şekilde etki bırakacağına inanıyoruz. Bu yüzden bu alanın gerçekten hakkını verecek, Belli bir sorumluluk dairesinde yaklaşarak sanat icra edecek iyilik odaklı ve toplum yararına etki uyandırma hayallerini taşıyan, ilkelerimiz çizgisinde bu sanatın içinde var olmayı kendine misyon edinmiş gençlerle birlikte yola çıkmak istiyoruz"