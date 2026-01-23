TÜGVA Hakkari Temsilciliğinden "Ortaokul Vakıf Okulu" programı uygulanan okullara ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari Temsilcisi Ayhan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, "Ortaokul Vakıf Okulu" programı düzenlenen okullardaki öğrencilerle bir araya geldi.

Demir, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek Ortaokulu ve Vali M. Lütfullah Bilgin İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Demir ve beraberindekiler, değerler eğitimi, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim ile Siyer-i Nebi eğitimi alan ve çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrencilere oyun setleri hediye eden ve ikramda bulunan Demir ve beraberindekiler, daha sonra onlarla etkinlikler yaptı.