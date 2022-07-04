TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4,95 artarken yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200'e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz."
Son Dakika › Güncel › TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz - Son Dakika