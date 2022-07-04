TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz

04.07.2022 12:14

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri hakkında, "Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200'e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4,95 artarken yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.

BABACAN SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200'e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz."

Babacan'dan TÜİK açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar
YORUMLAR
500
Babacan, 'Muhalefetin adayı seçimi ilk turda açık ara kazanmalı' dedi, gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi Babacan, 'Muhalefetin adayı seçimi ilk turda açık ara kazanmalı' dedi, gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi BABACAN: İLK İŞ ÖZGÜRLÜK, ADALET VE GÜVEN ORTAMINI OLUŞTURACAĞIZ - BABACAN: İLK İŞ ÖZGÜRLÜK, ADALET VE GÜVEN ORTAMINI OLUŞTURACAĞIZ -
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
11:32 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı!
11:08 Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 12:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement