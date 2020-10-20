TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi - Son Dakika

TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi

20.10.2020 10:18
TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi, System.String[]

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE) Eylül'de aylık bazda yüzde 3.08 ve yıllık bazda yüzde 33.15 yükseldi.

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE) Eylül'de aylık bazda yüzde 3.08 ve yıllık bazda yüzde 33.15 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, yılın ilk dokuz ayında yüzde 29.86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.89 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 34.47, imalatta yüzde 33.13 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 32.02, dayanıklı tüketim malında yüzde 39.59, dayanıksız tüketim malında yüzde 32.16 artış, enerjide yüzde 23.23 azalış, sermaye malında yüzde 39.21 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4.50, imalatta yüzde 3.05 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3.14, dayanıklı tüketim malında yüzde 3.30, dayanıksız tüketim malında yüzde 3.12, enerjide yüzde 0.68, sermaye malında yüzde 3.03 artış olarak gerçekleşti. YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 23.23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 52.84, tütün ürünleri yüzde 41.22, makine ve ekipmanlar(b.y.s.) yüzde 41.22 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0.68, tütün ürünlerinde yüzde 0.70, diğer mamul eşyalarda yüzde 1.88 artış gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 6.36, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4.39, tekstil ürünleri yüzde 3.94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)


TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi
TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi
TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi
TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi
TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yüzde 3.08 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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