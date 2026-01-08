Tüketici Enflasyon Beklentileri Yükseliyor - Son Dakika
Ekonomi

Tüketici Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

08.01.2026 14:20
ECB anketine göre, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi yüzde 2,8'e çıktı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Kasım 2025'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi, tüketicilerin enflasyon öngörülerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranını Kasım 2025'te yüzde 2,1, Aralık 2025'te yüzde 2 olarak açıklamıştı.

Ancak ECB'nin yeni açıklanan anketine göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,8 oldu.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

Her iki beklentinin de ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekiyor.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde eksi 1,3'e indi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi aylık yayımlanıyor.

Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi 11 ülkede yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, Merkez Bankasının para politikasında önemli rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.

Öte yandan, ECB, 18 Aralık'ta piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini sabit tutmuştu. Banka, refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

ECB, Avro Bölgesi'ndeki mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

Banka, aralıkta Avro Bölgesi'ndeki temel faiz oranlarını art arda dördüncü kez değiştirmeme kararı almıştı.

Kaynak: AA

