Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici güven endeksi 83,7 oldu.

TÜİK, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 83,5 iken ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 oldu.