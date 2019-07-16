Son Dakika Haberleri: TÜKO-BİR'den AA'ya ziyaret
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TÜKO-BİR'den AA'ya ziyaret

1 saat önce

Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Adana Şubesi'nden Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret eti.

TÜKO-BİR'den AA'ya ziyaret, System.String[]
Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Adana Şubesi'nden Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret eti.
Dernek Şube Başkanı Avukat Rumeysa Özkale ile yönetim kurulu üyeleri Avukat Yiğit Onat ve Avukat Tamara Kavtaradze, AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
Özkale, derneğin çalışmaları hakkında Firik'e bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, Firik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:07 Kaynak: AA
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