TÜKO-BİR'den AA'ya ziyaret
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Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Adana Şubesi'nden Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret eti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:07 Kaynak: AA
Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Adana
Şubesi'nden Anadolu Ajansı
(AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret eti.
Dernek Şube Başkanı Avukat Rumeysa Özkale ile yönetim kurulu üyeleri Avukat Yiğit Onat ve Avukat Tamara Kavtaradze, AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
'i ziyaret etti.
Özkale, derneğin çalışmaları hakkında Firik'e bilgi verdi.
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